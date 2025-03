Quotidiano.net - Gli italiani preferiscono il web alla tv. Ma si fidano dei media tradizionali

Roma, 24 marzo 2025 – Colpa dei cellulari? Un po’ si. Ma anche di tablet e pc. E dei ragazzi che fanno tendenza. E per i quali tutto ciò che è “statico” non va bene. La “rivoluzione”, dunque, l’hanno fatta soprattutto loro, ma non solo loro. La tv non è più “la più amata dagli”. Ormai si “consumano” contenuti e principalmente informazione via Internet. E soprattutto, certifica l’Agcom, che per la prima volta ha tracciato un quadro specifico sull’informazione nel nostro Paese, il primato di fruizione delle notizie avviene attraverso il web. Tutto è cominciato nel 2023, nell’era post pandemica, quando la televisione ha lasciato il passo a Internet, tendenza che poi si è riproposta anche nel 2024. E, dunque, la tv non è più il principale mezzo di informazione per gli: un italiano su due utilizza la rete per informarsi.