Gli insetti che fanno il nido in primavera (anche nelle nostre case)

In, moltisi risvegliano e vanno alla ricerca di un posto in cui costruire il loro. Api solitarie, vespe e molti altria volte scelgonoi nostri giardini e le. Alcuni sonoinnocui e persino utili, altri possono rappresentare un rischio, conoscerli meglio permette di conviverci o, se necessario, intervenire in tutta sicurezza.