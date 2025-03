Secoloditalia.it - Gli europeisti di Ventotene hanno la memoria corta: Pci e Psi non votarono i Trattati di Roma

Leggi su Secoloditalia.it

Il “mimetismo” è un’arma classica della vecchia e nuova sinistra. Negare l’evidenza (storica e non solo) una prassi consolidata. Le recenti polemiche sull’Europa e sul “Manifesto di” lo confermano, laddove le reazioni, gridate – da sinistra – a squarciagola nelle aule parlamentari, riportano in primo piano la “” degli eredi della gloriosa ed immacolata storia del Pci (Partito Comunista Italiano) anche in rapporto ai processi d’integrazione europea.Sul tema la sinistra italiana, pronta ad ergersi a maestra dell’Unione continentale, ha, nel proprio dna, più di qualche macchia, malamente mimetizzata.Anche qui a parlare sono i fatti, nelle dichiarazioni dei vertici del Pci in occasione della ratifica (luglio 1957) deiistitutivi della Cee e dell’Euratom, i primi, concreti passi, del processo d’integrazione europea.