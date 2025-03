Linkiesta.it - Gli attacchi russi sull’Ucraina alla vigilia dei colloqui, e la distanza tra parole e fatti

La notte tra sabato e domenica, Kyjiv non ha chiuso occhio. Per tutta la notte, la difesa antiaerea ucraina ha cercato di fermare (l’ennesimo) attacco massiccio di droni iraniani lanciati daicontro le retrovie e le abitazioni civili della capitale ucraina.La mattina presto, i notiziari hanno diffuso informazioni precise: cinque zone della capitale sono state colpite, undici persone ferite, tra cui un neonato di undici mesi, e tre persone uccise, tra cui una bambina di cinque anni e suo padre. La famiglia della piccola Nikol si era trasferita a Kyjiv dregione di Zaporizhzhia, dove glisono continui. La sua città natale, Orikhiv, oggi si trova a quindici chilometri dlinea del fronte.A Kyjiv pensavano di trovare pace e un futuro per la loro famiglia. Invece, gliaereicolpiscono anche dove l’esercito non è (ancora) arrivato, rendendo la vita invivibile persino lontano dal fronte.