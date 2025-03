Metropolitanmagazine.it - Gli almond milk hair sono la nuova tendenza capelli da tenere d’occhio (e la preferita di Lindsay Lohan)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha deciso di dare una svolta al suo iconico look, e il risultato sta già facendo. L’attrice, da sempre associata alla sua chioma rossa, ha sorpreso tutti con un nuovo colore dibattezzato “”. Una sfumatura chiara e fredda, dal tono cremoso, che si allontana completamente dalle nuance calde che ha sfoggiato per la maggior parte della sua carriera.cambia look: il nuovo trend deiha svelato la sua trasformazione su Instagram, mostrando una colorazione sofisticata e luminosa che ha subito catturato l’attenzione dei fan e degli esperti di bellezza. Il merito va al celebritystylist Dimitris Giannetos, che ha condiviso a sua volta gli scatti del nuovo look, definendolo proprio con il nome “”.