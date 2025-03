Giustizia privata | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

Il genere dei film di vendetta ha avuto un'impennata di popolarità dopo il successo di Death Wish del 1974, e ha continuato ad avere successo anche in questi anni. Law Abiding Citizen (qui la recensione) del 2009, ad esempio, è uno dei casi più interessanti, interpretato da attori del calibro di Gerard Butler e Jamie Foxx. Il film è incentrato sul Clyde di Butler, che ha assistito all'omicidio della moglie e della figlia davanti ai suoi occhi, ma dopo che il sistema ha lasciato andare il loro assassino a cuor leggero, giura una vendetta epica. Law Abiding Citizen pone dunque domande interessanti sul sistema giudiziario e gioca con le simpatie del pubblico. Dato tutto quello che ha subito il protagonista, è difficile non fare il tifo per lui, ma gradualmente diventa così mostruoso che gli spettatori si schierano in seguito con il Rice di Foxx.