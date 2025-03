Giuntoli segue Motta | la Juve ha scelto il nuovo ds

Leggi su Sportface.it

Ribaltone bianconero targato John Elkann: salta il Football director dopo il tecnico italo-brasiliano. Ecco chi al suo postoThiagonon è più l’allenatore dellantus. John Elkann ha rotto gli indugi e, al diavolo il bilancio, ha dato il via libera all’esonero immediato del tecnico italo-brasiliano. Un esonero che costerà circa 20 milioni lordi, ma non qualificarsi alla prossima Champions arrecherebbe danni maggiori ai conti del club.Dunque ecco il ribaltone, con Tudor che ha vinto la volata contro Mancini. Il croato ha accettato un contratto di tre mesi, non legando l’eventuale rinnovo al quarto posto, pur di tornare in bianconero. Per la prima volta da primo allenatore, dopo l’infelice esperienza da assistente di Pirlo.Esonero Thiago, perché Tudor ha battuto ManciniMancini avrebbe voluto invece il prolungamento automatico in caso di raggiungimento dell’obiettivo massimo, che a inizio anno era quello minimo.