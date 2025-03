Ilnapolista.it - Giuntoli, sarebbe più dignitoso lasciare. Caro Elkann, chi ha sbagliato non può cavarsela (Damascelli)

Leggi su Ilnapolista.it

più, chi hanon può)Nel mestiere del giornalismo c’è una frattura profondissima e ormai non più rimarginatile. Prima c’era un giornalismo e oggi ce n’è un altro. Almeno in Italia. Tonyè un giornalista della vecchia scuola. Un tempo, si scriveva per dare notizie e/o pr dire qualcosa. Non per servire ai lettori poltiglie immangiabili e incomprensibili.(sul Giornale ma anche in tv) ha il dono del giornalismo: scrive e/o parla per trasmettere un messaggio, non per perdere tempo. Oggi sul Giornale scrive chiaro e tondo che– responsabile massimo del disastro Juventus – deve andare a casa. Se non ha il coraggio di dimettersi, provveda John. Da vecchio frequentatore dei bordelli giornalistici,ha capito perfettamente il senso di quel retroscena sulla frase cheavrebbe riferito a Thiago Motta («mi vergogno di averti scelto), frase prima pubblicata e poi, come scrive, “abilmente tolta dal circuito”.