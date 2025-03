Teleclubitalia.it - Giugliano. Lancia in faccia alla compagna la vaschetta del gelato, poi la riempie di pugni

Leggi su Teleclubitalia.it

Nella notte scorsa, i Carabinieri hanno effettuato due arresti per violenza di genere nei comuni die Volla. Entrambi gli episodi, caratterizzati da violenze domestiche, hanno richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per mettere in salvo le vittime e fermare gli aggressori.inladel, poi la .L'articoloinladel, poi ladiTeleclubitalia.