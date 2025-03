Gira il mondo gira nonostante tutti e tutto

Leggi su Ildenaro.it

Correva l’anno 1965, quindi ben 60 anni or sono e un gruppo variegato di artisti dell’ugola mise insieme nei suoi vari aspetti Il, una delle canzoni italiane più conosciute.al, appunto. Si incaricarono di musicarla Ennio Morricone e di cantarla Jimmy Fontana. A riascoltarla per quanti all’ epoca erano poco più che adolescenti, non sfugge che quel brano, per il Paese e non solo, dà ancora oggi un accenno in musica dello spirito del tempo. Nella Penisola fu il leit motiv del Boom Economico italiano, definito anche Miracolo. Come spesso accade per tale genere di fenomeni, la sua durata fu effimera e la fine di quella stagione felice non tardò a arrivare. È noto, non fosse per altro che per sentito dire, che i destini di molti paesi subirono, a causa delle parole e dei fatti prodotti dal 1968 in poi, quello che l’economia e la sociologia definiscono “cambiamento epocale”.