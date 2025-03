Lapresse.it - ‘Giovanni Soldini – Il mio giro del mondo’, su Prime il documentario

Il viaggio intorno al mondo compiuto da Giovannicon il trimarano Maserati Multi70 full electric, grande impresa ecologica e sportiva, sbarca in esclusiva da martedì 25 marzo 2025 suVideo:– Il miodelè il primo docufilm a seguire in presa diretta la traversata globale del gigante della vela oceanica svoltasi da ottobre 2022 a gennaio 2024 per oltre 30.000 miglia, dai porti del Mediterraneo al turbolento Oceano Atlantico, dalle isole caraibiche all’immenso Oceano Pacifico, fino al Mar Cinese Meridionale e al placido Oceano Indiano.Giovanni, 16 mesi di riprese via mare e terraUna produzione spettacolare e coinvolgente che ha richiesto 16 mesi di riprese via mare e via terra e complessivamente oltre 2 anni di lavoro firmata Groenlandia e QMI, in associazione con Medusa Film e realizzata in collaborazione conVideo, che unisce il racconto dell’ultima circumnavigazione del globo dia bordo del Maserati Multi70, alle regate internazionali, a flashback che ripercorrono la carriera straordinaria del velista italiano più famoso nel mondo, dagli inizi in barca a vela negli anni ‘80 ai giri in solitaria e ai record che lo hanno reso un campione mondiale a partire dagli anni ‘90.