Movieplayer.it - Giovanni Soldini - Il mio giro del mondo in esclusiva su Prime Video dal 25 marzo

Il docufilm che ricostruisce il viaggio intorno al pianeta realizzato tra il 2022 e il 2024 dal popolare velista italiano disponibile in streaming dal 25. Un'avventura marina mozzafiato raccontata in un docufilm appassionante. Sarà disponibile da martedì 25su- Il miodel, pellicola che segue in presa diretta la traversata globale del celebre velista italiano svoltasi da ottobre 2022 a gennaio 2024 per oltre 30.000 miglia, dai porti del Mediterraneo all'Oceano Atlantico, dalle isole caraibiche all'Oceano Pacifico, fino al Mar Cinese Meridionale e al placido Oceano Indiano. Una produzione spettacolare che ha richiesto 16 mesi di riprese via mare e via terra e oltre due anni di lavoro, che porta la firma di Groenlandia e QMI, in .