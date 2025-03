Lanazione.it - Giovane sorpreso in centro con la cocaina, scappa ma viene arrestato

Perugia, 24 marzo 2025 - Un 24enne albanese, senza fissa dimora, è statodai carabinieri di Perugia, perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio nelcittadino, hanno notato ilche, a bordo di un’auto, alla vista dei militari, ha accelerato repentinamente per sottrarsi al controllo, lanciando dal finestrino due contenitori di plastica nel tentativo di disfarsene. Inseguito per le vie delstorico ilè stato fermato poco dopo e i Carabinieri, una volta recuperato i contenitori di cui l’extracomunitario aveva tentato di disfarsi, hanno accertato che contenevano complessivamente 20 involucri termosaldati di, per un peso complessivo di circa 15 grammi.