Giovane mamma colpita da rara malattia, il paese si mobilita per le costose protesi

Montemurlo (Prato), 24 marzo 2025 – Dopo aver affrontato i momenti più difficili della, Virginia Baldassarri, ladella provincia di Forlì,da unaforma di infezione, ora sta meglio, è in piedi, e lo scorso fine settimana è arrivata a Montemurlo per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta concretamente e l’hanno aiutata a comprare le costosissimedi cui ha bisogno per cercare di condurre una vita normale. La storia di Virginia, che a Oste ha molti parenti, aveva colpito al cuore tutta la comunità montemurlese che si era subito mossa per sostenerla nel difficile percorso della riabilitazione. Ad aprile 2024 Virginia venneda un’infezione che l’ha portata, nel giro di poco, a vedersi amputare le gambe sotto al ginocchio, l’avambraccio sinistro e le dita della mano destra.