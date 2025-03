Lortica.it - Giostra all’Anello all’Arezzo Equestrian Centre: trionfa Alberto Liverani

Agonismo e spettacolo hanno caratterizzato ladella Fitetrec Ante, svoltasi domenica presso l’Arezzo. A conquistare la vittoria è stato, cavaliere emiliano già vincitore in altre edizioni, che in sella a Etoile ha dominato la competizione con tre tornate impeccabili, superando 36 binomi provenienti dal centro Italia e dal Veneto.Sul podio, al secondo posto, si è classificata Ilaria Signorini, amazzone toscana in sella a Lady Cabana, mentre il terzo gradino è stato occupato dal cavaliere toscano Guido Gentili con Bodale. Tra i partecipanti anche l’aretino Niccolò Paffetti, vincitore delladi Porta Crucifera, che ha gareggiato con due cavalli classificandosi al 15° e 28° posto.Soddisfazione per l’esito della gara è stata espressa da Nicola Biagini, referente della Monta Storica Fitetrec Ante Toscana: “È andato tutto per il meglio.