Giornata Mondiale dell’Acqua | tra le nuove priorità del pianeta la protezione dei ghiacciai

Il 22 marzo si è celebrata la, un appuntamento cruciale per riflettere sull’importanza di una risorsa vitale e sulla necessità di salvaguardarla.L’edizione 2025 ha posto l’accento su un tema tanto delicato quanto urgente: la conservazione dei. Questi colossi di ghiaccio rappresentano un serbatoio naturale d’acqua dolce che garantisce l’approvvigionamento per miliardi di persone in tutto il mondo. Ma il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici stanno rapidamente minacciando la loro sopravvivenza, con conseguenze drammatiche per l’equilibrio idrico globale.Inon solo alimentano i grandi fiumi che attraversano continenti interi, ma regolano anche il clima e sostengono ecosistemi unici. La loro fusione accelerata mette a rischio l’agricoltura, l’industria, la produzione di energia e l’accesso all’acqua potabile.