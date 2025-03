Arezzonotizie.it - Giornata dell'acqua ed educazione ambientale nelle scuole casentinesi

Leggi su Arezzonotizie.it

Un sabato al cinema per la visione de “Il bacio azzurro”, per riflettere sulla tematica, per capire insieme cosa ognuno di noi può fare per tutelarla e tutelare il nostro ambiente.Questo l’obiettivoal Cinema Italia di Soci promossa lo scorso sabato.