Giorgio Poi annuncia l’album Schegge la tracklist e la copertina

Poi torna con, quarto album di inediti da oggi in pre-order e che porterà dal vivo in un tour europeo e nei festival estivi della penisolaA tre anni di distanza da Gommapiuma,Poi torna il 2 maggio con, l’attesissimo quarto album di inediti in uscita il 2 maggio per Bomba Dischi/Sony Music, da oggi in pre-order. Nato da una fase di trasformazione profonda,raccoglie scintille di vita e sentimenti in collisione, traducendoli in un suono stratificato e in una narrazione poetica e visionaria.Un album interamente, scritto, suonato e prodotto datra dicembre 2022 e ottobre 2024 e registrato a Roma – la sua città, dove è tornato a vivere dopo 17 anni di assenza – con l’amichevole supervisione di Laurent Brancowitz dei Phoenix, punta di diamante del panorama francese degli ultimi decenni e da anni profondamente affascinati dalla musica del cantautore romano.