Calcionews24.com - Gila Lazio, tanti club su di lui, il Real Madrid in prima fila: possibile ritorno in Blancos per l’estate? Le ultime

Leggi su Calcionews24.com

, il futuro è lontano dalla capitale? Tante big sul difensore spagnolo, tra queste anche il: leLae diversieuropei stanno già pianificando le mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato, con particolare attenzione alle operazioni in entrata e in uscita. Tra i giocatori più richiesti c’è .