"Gigiotto" non ce l'ha fatta. Travolto da un'auto, muore dopo un mese e mezzo di agonia in ospedale. Domani l'ultimo saluto in quel di Boville Ernica

Si svolgeranno nella mattinata di lunedì 25 marzo i funerali di Gino Scarfagna, noto a tutti come, il 56ennedalo scorso 7 febbraio e deceduto nella giornata di domenica,oltre undi.Una comunità unita nel doloreLa cerimonia funebre sarà celebrata presso la chiesa della Madonna delle Grazie di, dove amici, colleghi e concittadini si riuniranno per darea un uomo molto conosciuto e stimato tra Veroli e, due comunità profondamente scosse dalla sua scomparsa., operaio di 56 anni, era stato investito in circostanze drammatiche, riportando gravi ferite. Fin dal primo momento, le sue condizioni erano apparse critiche e, nonostante gli sforzi dei medici dell’di Frosinone, dove era stato immediatamente ricoverato, non è stato possibile salvargli la vita.