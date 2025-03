361magazine.com - Gigi Hadid x Havaianas: le infradito diventano il nuovo oggetto del desiderio

La supermodella è la nuova global ambassador del branded, portando un twist fashion ai sandali più iconici dell’estateLestanno vivendo un autentico fashion moment, passando dal beachwear alle passerelle e ai look street-style delle celebrity. Da sempre sinonimo di estate e spensieratezza, oggi si trasformano in un vero e proprio statement di stile, conquistando anche il mondo del lusso. Tra i protagonisti di questa evoluzione,consolida il suo status iconico e annunciacome nuova global brand ambassador per il 2025.Con il suo stile effortless e un seguito social da oltre 77 milioni di follower,incarna alla perfezione lo spirito del brand brasiliano. La modella sarà il volto di diverse campagne, reinterpretando i modelli più amati come Brazil Logo e Slim Point con un tocco cool e contemporaneo.