Bergamonews.it - Giannouli & Bärtsch, un Piano Duo che tocca nel profondo dell’animo

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Atmosfere ipnotiche che hanno preso forma nell’incontro tra musica classica e ricerca concettuale sono state le protagoniste del duo proposto da Taniae Nikdomenica 23 marzo in Sala Piatti, in occasione della giornata conclusiva di Bergamo Jazz. Atmosfere magnetiche e dinamiche, ben realizzate dall’incontro alforte della pianista grecae dell’elvetico, già protagonisti dell’importante rassegna cittadina rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Il loro ritorno a Bergamo, in questa nuova edizione, li ha visti protagonisti della prima italiana del loro lavoro in duo, in cui si sono cimentati in un incrocio di generi, sviluppato anche attraverso modalità non convenzionali, capaci di catalizzare l’ascolto, grazie ad un minimalismo in continuo dialogo con unforte più “classico”.