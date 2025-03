Riminitoday.it - Giana Erminio-Rimini è il primo atto della finale di Coppa Italia, Buscè: "I ragazzi devono stare sereni"

Martedì alle 20:30 ilsarà di scena a Gorgonzola per affrontare lanell'andatadiSerie C. I biancorossi sono reduci da due sconfitte con Gubbio e Torres, lombardi che hanno vinto tre delle ultime quattro sfide di campionato, l'ultima per 3-0 con la.