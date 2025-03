Ilfattoquotidiano.it - “Gesti innocui trasformati in atti sessualizzati”, assolto professore accusato di abusi su studentesse

“Non c’è alcuna solida prova che i contfisici delcon gli alunni abbiano riguardato zone erogene e che siano stati posti in essere con un intento sessuale”. Con questa motivazione, come riportano alcuni quotidiani, la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Giulia Arcieri, ha deciso di assolvere ildi un istituto di scuola superiore di Roma Nord, che era statodi violenza sessuale nei confronti di alcune. Il verdetto quindi è stato emesso perché “il fatto non sussiste“. Il docente aveva sempre negato le contestazoni. Secondo la giudice non è da escludere che le compagne di classe, si siano sugonate a vicenda arrivando a raccontare “eventi mai accaduti”, o che “dell’insegnante siano statiin”.