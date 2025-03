Sport.quotidiano.net - Geroni si fa ipnotizzare da Salgado sul rigore, l’Imolese resta in dieci. Il Sasso Marconi va vicino all’impresa

IMOLESE00IMOLESE:; Barnabà, Dall’Osso, Elefante, Agbugui (19’ st Garavini), Vlahovic, Brandi (22’ st Lolli), Gasperoni (44’ pt Pierfederici), Mattiolo (41’ st Ballanti), Melloni (26’ st Manes), Raffini. All. D’Amore. A disp. Adorni, Ale, Cocchi, Dragoi.: Celeste; Mambelli, Cinquegrana, Marcaletti, Montanaro,, Galassi (26’ st Baietti), Armaroli (34’ st Pirazzoli), Jassey, Balleello (20’ st Barattini), Mancini (26’ st Pampaloni). All. Pedrelli. A disp. Stragapiede, Bonfiglioli, Pelloni, Chiemerie, Lisanti, Pirazzoli. Arbitro: Pani di Sassari. Note: 40’ st espulso Barnabà per doppia ammonizione. Ammoniti: Raffini,, Jassey, Vlahovic, Pierfederici. Punto importante per ilche al Galli fermae brucia definitivamente le ambizioni playoff dei rossoblù, ma sorride a metà per le tante occasioni non sfruttate a dovere nel primo tempo, compreso un calcio di(fallito da), che avrebbero potuto indirizzare il resto del match in maniera diversa.