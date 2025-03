Sport.quotidiano.net - Germania-Italia, Spalletti: "Nel primo tempo poco determinati. Molto meglio nella ripresa"

Dortmund (), 23 marzo 2025 – Cala ai quarti di finale il sipario sulla Nations League dell’. Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata pochi giorni fa a San Siro, a Dortmund agli azzurri non è bastato il 3-3 portato a casa con una clamorosa rimonta. A pesare in maniera determinante sull’eliminazione è stato ildi questa sera, in cui gli azzurri sono apparsi troppo disattenti, molli e sono stati sovrastati da unache è passata in vantaggio alla mezz’ora con il rigore causato da un fallo di Buongiorno su Kleindienst e tarsformato da Kimmich. Appena 6’ più tardi, poi, è arrivato il raddoppio firmato a porta sguarnita da Musiala sugli sviluppi di un calcio d’angolo su cui la difesa azzurra si è fatta trovare decisamente impreparata. Il punto esclamativo su unpressoché perfetto lo ha messo Kleindienst che di testa ha capitalizzato un traversone di Kimmich.