Germania-Italia orgoglio e pregiudizio | azzurri eliminati

L'esce dalla Nations League ed entra subito nelle qualificazioni mondiali. Lo fa al termine di una partita difficile da raccontare e commentare: primo tempo da schiaffi (3-0 per lae figuraccia in mondovisione) e ripresa che riscatta tutto tranne il risultato visto che finisce 3-3 non senza rimpianti. Serve seduto dallo psicologo per capire se si possa tornare da Dortmund delusi, arrabbiati, preoccupati, fiduciosi, tristi o quant'altro. Oppure anche tutte le cose insieme.Venerdì 6 giugno 2025 in serata, a Oslo, l'si giocherà una fetta importante della qualificazione al Mondiale del 2026. Lo farà arrivando in Norvegia, al cospetto di Erling Haaland, con un abbrivio che andrà decifrato nei prossimi novanta giorni. Due sconfitte contro Francia ee una mezza impresa sempre con i tedeschi.