Terzotemponapoli.com - Germania-Italia, le parole di Spalletti e Kean

Leggi su Terzotemponapoli.com

, che partita. Di seguito le dichiarazioni del ct azzurrorilasciate a Rai Sport al termine della gara di Dortmund. “Ripartiamo dalle valutazioni di quello che è successo. Nella ripresa, c’è stata una presa di coscienza e hanno mostrato ciò che sanno fare. La decisione di revocare il calcio di rigore è stata molto contestata? Non riesco a vedere dalla panchina, evito le polemiche sull’episodio. La squadra ha reagito bene”.‘Quel’ secondo gol subìto dall’. “Il secondo gol subito? Noi avevamo visto che battevano i calci d’angolo veloci. Se non ce la facciamo, poi è giusto subire gol: bisogna fare sicuramente più attenzione. Cosa non ha funzionato nel primo tempo? Abbiamo sbagliato troppe seconde palle, non siamo riusciti a gestire il possesso palla. L’approccio non è stato buono, mi aspettavo qualcosa di più: eravamo in balia degli avversari, nella ripresa è diventata una partita vera.