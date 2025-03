Terzotemponapoli.com - Germania-Italia: le parole di Di Lorenzo, Musiala. E la serata…

, che partita.Di seguito le dichiarazioni che Giovanni Diha rilasciato a Rai Sport. “Rigore revocato? Dal campo mi sembrava fallo, mi è entrato da dietro: per me era una dinamica da calcio di rigore. Nel primo tempo non siamo scesi in campo, dobbiamo analizzare ciò che è successo. La disattenzione del secondo gol ha sorpreso tutti? Abbiamo preso dei gol che a questi livelli non puoi prendere”. La reazione dell’.“La reazione è arrivata quando non avevamo nulla da perdere. Vedremo con il mister cosa fare: se la squadra ha il giusto piglio, può fare bene. Ora l’attenzione sarà alle Qualificazioni dei Mondiali? A giugno ci aspettano incontri particolari. Se la squadra c’è, può giocarsela con chiunque. Dispiace essere usciti così, ci prepareremo al meglio”.