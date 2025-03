Ilfattoquotidiano.it - Germania-Italia, la seconda rete subita è una figuraccia colossale. Ma Spalletti: “Meglio aver preso gol così”

Grande parata di Gigio Donnarumma su colpo di testa di Tim Kleindienst, lasciato ancora una volta solo in area. La palla finisce in calcio d’angolo e gli azzurri, portiere com, cominciano animatamente a discutere a pochi metri dalla porta per capire come mai lariesca a rendersi pericolosa praticamente ad ogni azione. Una dormita: nel frattempo Kimmich va alla bandierina e calcia il pallone. Jamal Musiala è solo in area e segna. È l’apoteosi delladell’dinel primo tempo di Dortmund. Una frazione da incubo, chiusa sotto di 3 gol, che è stata solo parzialmente cancellata dalla rimonta del secondo tempo e dal 3 a 3 finale. Un risultato che comunque ha condannato la Nazionale all’eliminazione dalla Nations League in virtù della sconfitta per 2 a 1 nella gara d’andata.