Germania Italia, i quotidiani promuovono Frattesi. Buona partita per il centrocampista dell'Inter. Le pagelle

di Redazione, iper il. Ledopo la gara di Nations LeaguePareggio col retrogusto amaro per l’di Spalletti, risultato che non basta per proseguire il cammino in Nations League. La gara con laal Westfalenstadion ha visto infatti nei primi 45 minuti una totale assenza della Nazionalena che è stata in balia delle azioni dei tedeschi. Nel secondo tempo fortunatamente la musica è cambiata, è stata un’totalmente rinvigorita che grazie ad una doppietta di Kean e al rigore trasformato in extremis da Raspadori è riuscita ad evitare la sconfitta roboante ma non l’eliminazione dalla competizione. Nel match della domenica sera si segnala laprestazione di, ilha dato vivacità alle manovre azzurre, aggredendo gli avversari e dando una notevole mano per evitare il 4-2.