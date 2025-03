Terzotemponapoli.com - Germania-Italia 3-3, parola (anche) a Raspadori

Al termine diGiacomoha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Sport. Di seguito le sue parole. “La delusione è tantissima. Lasciando perdere il primo tempo, segnare tre gol qui e non portare a casa una vittoria o i supplementari è incredibile. Dispiace tanto,per l’occasione del rigore. Dobbiamo ripartire dalla reazione: non possiamo permetterci di avere questi cali, siamo una squadra forte. L’episodio del rigore è molto discusso? In gare giocate poi così, speri di portarla ai supplementari. Il rigore sembra netto, ma ormai recriminare è inutile”.A Dortmund, il primo tempo dell’.. “Cosa è successo nel primo tempo? Siamo stati al di sotto del nostro livello, sia in termini di personalità, sia in cinismo. Avremmo dovuto cercare compattezza, non è sempre semplici essere lucidi.