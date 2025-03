Lapresse.it - Germania, chierichetti in sciopero in difesa del prete accusato di festini alcolici

In, a Hauzenberg, in Bassa Baviera, un’intera comunità si è ribellata al suo vescovo, che ha licenziato ilAlexander Aulinger dopo le voci sua base di alcool con i giovani fedeli. Domenica 23 marzo, per manifestare solidarietà al sacerdote, i 100della parrocchia sono ‘entrati in’, riporta Bild, mentre i vigili del fuoco si sono presentati in chiesa in uniforme.Un’intera comunità in protestaAnche i rappresentanti delle organizzazioni locali hanno indossato i costumi tradizionali e i giocatori della squadra di calcio hanno preso parte alla funzione domenicale nella chiesa di St. Vitus con le divise ufficiali. “Il nostro ultimo servizio comeè per il nostro sacerdote”, ha detto la studentessa Leni, aggiungendo che “quasi tutti ci stiamo dimettendo”.