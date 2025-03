Quotidiano.net - Gerard Depardieu, via al processo per violenza sessuale. L’attore presente in aula

Roma, 24 marzo 2025 – E' iniziato ila Parigi a, accusato disu due donne durante le riprese di un film nel 2021.in, è arrivato al tribunale di Parigi per la prima udienza. È stato accolto da una manifestazione di femministe che intonava slogan come "Vittime, vi crediamo; stupratori, vi vediamo" e "Ne toccate una? Reagiamo tutte".è rimasto in silenzio, il suo legale ha dichiarato: "tutte le accuse sono delle falsità". "Siamo qui per sostenere le due persone che hanno denunciato Gérarde hanno osato sporgere denuncia contro di lui. È molto importante dimostrare che nessuno è intoccabile", ha dichiarato Louise-Anne Baudrier della Fondation des Femmes. "È necessario che tutte le aziende, compresa l'industria cinematografica, i registi e i produttori, mettano in atto maggiori piani di individuazione e identificazione dei rischi", ha aggiunto, "È molto importante che ci sia anche una garanzia per le persone, quando osano fare una denuncia, di poter mantenere il proprio posto di lavoro".