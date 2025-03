Thesocialpost.it - Gerard Depardieu, processo a Parigi per violenze sessuali e molestie: “Tutte accuse false”

Leggi su Thesocialpost.it

È iniziato oggi aila Gérardper, con la prima udienza presso il tribunale della capitale francese. L’attore, 76 anni, è stato accolto da una manifestazione di attiviste femministe che hanno intonato slogan come “Vittime, vi crediamo; stupratori, vi vediamo” e “Ne toccate una? Reagiamo”.è rimasto in silenzio, mentre il suo legale ha respinto ogni accusa, definendole “falsità”.Leggi anche: Gérard, inchiesta per stupro archiviataIldopo il rinvio dello scorso autunnoIl procedimento riguarda le denunce di due donne che hanno accusatodisul set del film Les volets verts di Jean Becker, nel 2021. Secondo le testimonianze, l’attore avrebbe fatto proposte oscene e avrebbe molestato fisicamente entrambe durante le riprese.