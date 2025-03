Iltempo.it - Gérard Depardieu, al via il processo. Presente in aula Fanny Ardant che lo difende

Al via a Parigi il. L'attore è accusato di violenza sessuale da parte di due donne: secondo le presunte vittime, le aggressioni sarebbero avvenute durante le riprese del film "Les Volets Verts" ('Le persiane verdi') del regista Jean Becker. La pubblica accusa sostiene che gli episodi includoi osceni e molestie., che nega le accuse, si è presentato in. Settantasei anni e più di 200 tra film e serie televisive, l'attore è stato accusato di "comportamenti scorretti" da circa 20 donne, ma questo è il primo caso che arriva al. In una lettera aperta pubblicata su Le Figaro nell'ottobre 2023,aveva ribadito di essere innocente dichiarando: "Mai, ma mai, ho abusato di una donna". Nell'stracolma del tribunale di Parigi c'era anche l'attrice, chiamata a testimoniare dalla difesa dell'attore.