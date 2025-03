Lettera43.it - Gérard Depardieu, al via il processo per violenza sessuale

Si è aperto all’ora di pranzo di lunedì 24 marzo a Parigi il, rinviato a ottobre per i problemi di salute della star. L’attore francese, oggi 76enne, è comparso in tribunale dove dovrà rispondere delle accuse di molestie e aggressioneai danni di due donne nel 2021, durante le riprese di un film. Parallelamente l’icona del cinema, vincitore di una Coppa Volpi a Venezia e un Golden Globe, è indagato per un altro caso di stupro ai danni dell’attrice Charlotte Arnould. Sono inoltre circa 20 le donne che hanno puntato il dito contro di lui per comportamenti illeciti e insulti sessisti.si è sempre dichiarato innocente e il suo legale Jérémie Assous ha sottolineato a Radio Monte Carlo che durante l’udienza si conoscerà l’esatta verità dei fatti. Il 25 marzo è attesa la testimonianza dell’attrice Fanny Ardant, che parlerà in sua difesa.