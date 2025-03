Lapresse.it - Gérard Depardieu, al via il processo per molestie a Parigi

L’attore francesedovrà rispondere delle accuse in un tribunale diper aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese di un film nel 2021.è accusato di aver palpeggiato un arredatrice e una assistente alla regia durante la produzione del film ‘Les Volets Verts’ (‘Le persiane verdi, ndr).I procuratori sostengono che gli incidenti includevai osceni e contatti fisici inappropriati, tra cui un episodio in cuiavrebbe usato le sue gambe per ‘intrappolare’ una delle donne prima di palpeggiarla di fronte agli altri membri della troupe. Le identità di entrambe le donne non sono state rivelate per proteggere le vittime. L’attore nega le accuse.