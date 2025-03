Amica.it - Gerard Depardieu a processo: proteste femministe davanti al tribunale

Leggi su Amica.it

(askanews) – Decine di persone hanno manifestatoaldi Parigi nel primo giorno del, accusato di aver aggredito sessualmente due donne nel 2021. “Violenza sessista, giustizia complice”, tra gli slogan scanditi dai manifestanti, per la maggior parte donne.Neldue donne – Amélie e Sarah (nome di battesimo cambiato) – accusano l’attore 76enne di aggressione sessuale, molestie sessuali e abusi durante le riprese del film Les Volets verts di Jean Becker.Jérémie Assous, l’avvocato diha denunciato le accuse come “false”: «Questoci consentirà di confrontare tutte le accuse con la realtà, con i testimoni e con la configurazione della scena. Quindi, saremo in grado di dimostrare in modo imparziale, oggettivo e incontrovertibile che tutte le accuse sono false», ha dichiarato il legale.