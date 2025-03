Ilfoglio.it - George Foreman, il grande sconfitto che seppe risorgere

Leggi su Ilfoglio.it

È passato alla storia per una sconfitta, umiliante e sconcertante, che ha finito per oscurare gli innumerevoli trionfi e la forza di volontà con cui ha saputoe reinventarsi come imprendi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti