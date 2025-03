George Clooney rivela | Non farò più film romantici

Leggi su Cinefilos.it

: “Nonpiùha parlato con 60 Minutes del prossimo adattamento a Broadway del suocandidato all’Oscar, Good Night, and Good Luck. Nello spettacolo, oggi 63enne, interpreta il giornalista Edward R. Murrow, un ruolo che ha dichiarato di non essersi sentito pronto a ricoprire quando ha diretto ilnel 2005. “Murrow aveva una gravitas che a 42 anni non ero in grado di raggiungere”, ha detto a Jon Wertheim di 60 Minutes.Il rovescio della medaglia, ha detto, è che ci sono ruoli per i quali non è più adatto. “Sentite, ho 63 anni”, ha detto l’attore a Wertheim. “Non sto cercando di competere con i protagonisti di 25 anni. Non è il mio lavoro. Nonpiù”. Non che ne abbia fatti molti, comunque. Mentre promuoveva Ticket to Paradise nel 2022,ha fatto notare che non faceva una commedia romantica dal 1996.