Comingsoon.it - George Clooney chiude con le commedie romantiche: "Non mi metto a competere con i venticinquenni"

Leggi su Comingsoon.it

A 63 anniparla come sempre con ironia della sua carriera attuale: deve accettare di essere diventato un caratterista, senza celare l'età, come fece Paul Newman. Per vivere Hollywood serenamente.