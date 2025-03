Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, missione tricolore”

: “”">Non sarà ancora l’ultima spiaggia, ma poco ci manca. La sfida contro il Milan di domenica prossima al Maradona rappresenta per ilun bivio decisivo nella corsa scudetto. Lo scrive oggi Vincenzo D’Angelo sulla, sottolineando come per la squadra di Antonio Conte siano finiti i bonus: dopo il pareggio di Venezia, non ci si può più permettere di rallentare.in riserva, ma da domenica tornano tuttiLa pausa per le nazionali è arrivata nel momento forse più opportuno. Tra febbraio e marzo, ilha raccolto una sola vittoria in sette partite, e i punti persi per strada pesano. Il problema? Una preoccupante “pareggite” che ha frenato una squadra reduce da una striscia vincente da dicembre a fine gennaio.