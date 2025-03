Gaza16 morti nella notte in raid aerei

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.25 Almeno 16 persone sono state uccise inisraelianiStriscia di Gaza durante la, secondo fonti mediche di Gaza citate da diverse fonti di informazione, tra cui Al Jazeera. Due le vittime in un attacco sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia. Diversi decessi sono stati riferiti in un attacco delle Idf a Khan Yunis,nel sud di Gaza. Tra le vittime, secondo fonti palestinesi, ci sarebbe anche Manar Abu Khater, alto funzionario dell'Istruzione per il governo di Hamas a Gaza.