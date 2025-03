Lettera43.it - Gaza, raid sull’ospedale di Nasser: ucciso l’alto funzionario di Hamas Ismail Barhoum

Israele, tramite il ministro della Difesa Israel Katz, ha annunciato di aver «eliminato con successo»diin una Khan Younis, nel Sud della Striscia di. Katz ha elogiato l’Idf e lo Shin Bet per l’attacco, indicandocome «il nuovo primo ministro diche aveva sostituito Issam Al Da’alis, il precedente premier eliminato qualche giorno prima».non ha rilasciato alcun commento ufficiale, ma al-Aqsa News, emittente collegata al gruppo, ha riferito che l’uomo è rimastonel, che in tutto ha provocato almeno cinque morti. Katz ha aggiunto che l’offensiva controsi sta «espandendo» e ha «giurato» che Israele continuerà i suoi attacchi finché gli ostaggi non saranno rilasciati.di(Getty).