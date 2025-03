Gatti nel perimetro dell'aeroporto, le associazioni animaliste diffidano AdR e le istituzioni competenti

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 24 marzo 2025 – “A diversi giorni dal tavolo tecnico del 28 febbraio, convocato grazie all’intervento della Città Metropolitana di Roma e nonostante la concessione di un terreno da parte del Comune di Fiumicino per la creazione di un’oasi felina attrezzata, la situazione deipresenti nell’area Airsidedi Fiumicino è sempre più critica”. Lo denunciano leAvcpp, ENPA Roma, LAV Roma e LNDC Animali Protection Ostia, con un post sui profili social dell’Enpa sezione di Roma, che hanno inviato “una diffida formale ad Aeroporti di Roma SpA e allechiedendo un intervento immediato per il recupero e la messa in sicurezza degli animali in strutture adeguate, in attesa della realizzazione dell’oasi felina”.La questione riguarda ipresenti all’interno del, per i quali era stata messa a punto un’operazione urgente di messa in sicurezza (leggi qui e qui).