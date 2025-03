Juventusnews24.com - Gatti Italia, i 45 minuti del bianconero in numeri: il difensore paga il primo tempo horror degli Azzurri. Le statistiche della sua partita contro la Germania

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, i 45delin: ilJuventus è stato sostituito dopo ilFedericoha disputato solo ildi. Ilha sofferto i 45da incuboe, dopo l’ammonizione, Spalletti ha preferito non rischiare. Al netto del cartellino giallo e di qualche sbandata, però, non è tutto da buttare per. Stando ai dati forniti da Sofascore, infatti, il centraleJuve ha concluso la suacon 3 rinvii difensivi, un tiro respinto, un intercetto ed un tackle, poi c’è anche un fallo e 2 palloni persi. Infine, spiccano i dati riguardanti la fase di possesso:ha fatto 36 tocchi, con 27 passaggi precisi su 28 (96%).Leggi su Juventusnews24.com