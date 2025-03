Quotidiano.net - Gate4Innovation. Confartigianato guida le Pmi nella tecnologia

Un polo per l’Innovazione Digitale chele micro, piccole e medie imprese nel percorso di crescita tecnologica e competitiva. Si chiama(G4I) e a darne il via èche in questo modo si rende protagonista nell’impegno a sostenere e incentivare l’innovazione digitale delle Pmi. Le piccole imprese italiane, in particolare quelle artigiane, stanno dimostrando una crescente propensione all’innovazione tecnologica, in particolare nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale. Gli ambiti aziendali in cui vengono più spesso adottati sistemi di IA nelle piccole imprese sono marketing o vendite, organizzazione dei processi di amministrazione aziendale, attività di ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione, processi di produzione, sicurezza ICT, contabilità, controllo o gestione finanziaria.