Gasperini si lascia amare per Roma | Chi non vorrebbe? Lo considero un orgoglio

2025-03-24 20:01:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Per alcuni anni, Gian PieroÈ l’allenatore della moda nel “calcio” italiano e costantemente il suo nome è legato a prendere le redini di diversi club e persino quelli della squadra italiana.Il lavoro dell’allenatore di 67 anni a capo dell’Atalant Lo posizionano come uno dei candidati a farsi carico dila prossima stagione.ha risposto a queste speculazioni questo lunedì al momento della raccolta del premio Bearzot come il miglior allenatore d’Italia “rsidalla squadra” Giallorossi “.“Vorremmo guidare l’Italia, è l’espressione massima per un allenatore. E, come l’Italia, chi non? Stiamo avendo un posto straordinario con un hobby straordinario.uncollegato al “Giallorossi”, ma ora preferisco concentrarmi sull’Atalanta “, ha detto l’allenatore italiano dopo aver ricevuto il premio.