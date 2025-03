Ilnapolista.it - Gasperini: «L’addio alla Atalanta? Ogni storia ha un inizio e una fine. Per ora mi godo il presente»

Gian Pieroha ricevuto oggi il Premio Bearzot a Roma.Il tecnico dell’ha risposto a qualche domanda dei giornalisti prima di salire sul palco. Le dichiarazioni sono state riportate da Gianluca di Marzio sul suo sito.: «? Unaha sempre une una»Ahanno chiesto se allenerebbe la Roma:«La Roma? C’è Ranieri che è un grande allenatore. Roma è una piazza straordinaria con un pubblico incredibile. Motivo d’orgoglio l’interesse del club, ma navighiamo a vista. Difficile prevedere quello che succederà nel futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti».Ha poi parlato della sua avventura all’:«Vivo molto il. Ilè questo campionato e queste nove gare che mancano. Non capita spesso nel calcio un rapporto lungo come quello tra me e l’